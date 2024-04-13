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湯姆克魯斯註定情場失意？對女伴要求太多根本無法滿足

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯被傳對女伴的條件要求不少，造成戀情常失敗收場。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被傳對女伴的條件要求不少，造成戀情常失敗收場。（路透資料照片）

外界眼中，湯姆克魯斯就是個工作狂，時間大都用在拍戲或是全球各地跑宣傳，久而久之，讓人覺得他真的有那麼點不尋常，因為事業有成的男性多半會在家庭與感情上也追求圓滿，他卻可以長期只在意工作。但根據專門報導明星與名人八卦的「In Touch」雜誌，阿湯不是不想找另一半，只是他的條件過多，想要找到完美的對象實在很難。

該雜誌稱湯姆克魯斯對於女伴的要求之一，就是不要有太大嘴巴、愛對外亂爆料的親友，這個不難理解，身為好萊塢走紅超過30年的巨星，他的一舉一動都會是外界感興趣的內容，如果想要保有隱私，就必須防堵各個可能被爆料的危險。據稱他與去年秋冬陷入熱戀的俄羅斯名媛艾希娜卡洛娃分手，原因之一就是她的富商前夫迪米屈茲維特柯夫太口無遮攔，讓他心生畏懼。就連艾希娜在跟他約會的期間，也被要求簽了保密條款。

接著就是他的另一半最好和他有共同的信仰，而且昭告天下，眾所周知湯姆克魯斯對自己的宗教相當虔誠，過去也都會安排家人和他一起上關於教義的課程、很深的程度涉入宗教活動，這個是要和他共同生活的人必須要有的認知，此外交往一定要以結婚為前提，不能只是玩玩而已，因而態度沒有很認真的女性，也沒辦法撐下去。

最後一點更是有些強人所難，「In Touch」報導他要求女生的高跟鞋不能太高，偏偏大家都知道他並非好萊塢高大威猛小生的代表，反而是「地虎」一族，且他喜歡的女性大都是身材高䠷，從他的3任前妻咪咪羅傑絲、妮可基嫚、凱蒂荷姆絲每一位都比他高就能看得出來，想要穿上鞋子以後不要高他太多，真的不太容易，無怪乎該雜誌寫道：「這些情況看來可能就是他為何有那麼多失敗戀情的原因，現在的他根本很難在約會市場上推銷出去。」

湯姆克魯斯電影裡合作的女星也很容易就顯得比他高。（路透資料照片）
湯姆克魯斯電影裡合作的女星也很容易就顯得比他高。（路透資料照片）

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