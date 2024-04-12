JK羅琳和哈利、妙麗徹底翻臉！放話「不會原諒」

「哈利波特」作者JK羅琳為了跨性別者數度和外界言論交鋒，甚至連她過去關愛有加、主演「哈利波特」電影才走紅的丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特、艾瑪華森等要角，和「金妮」邦妮萊特等人，都先後發表反對她想法的話，稱和跨性別者站在一起。外界視為「哈利波特家族內訌」，丹尼爾則形容像是跟家裡的阿姨意見不合，親情還是不受影響，只不過羅琳最近回應網友的留言，卻公開表明她對丹尼爾、艾瑪等人非常介意，也不打算接受他們的道歉。

整件事的癥結點在於，JK羅琳堅持跨性別者與天生性徵定義性別的人們，不可混為一談，就算透過手術變為女性的人，仍不覺得她們是女性。她在社群網站X上轉發了一則英國國民保健署發起的性別健康調查報告，裡面提到孩童們因為關於藥物干預性別轉換的治療僅有非常弱的證據，感到失望。在目前，還無法確定是否可能在成年期間對他們造成任何影響的情況下，貿然給予年輕人徹底改變人生的變性療程，其實並不正確。

羅琳過去就一直強調變性者與天生的性別並完全一樣，有些地方是專屬女性使用，變性後的女性，她覺得仍不宜和天生女性共用這些設施，擔心可能讓天生女性有陷入危險之虞。這樣的想法當然和年輕一代、崇尚自我價值的演藝人員相衝突，可是國民保健署的最新調查報告，卻又明白傾向羅琳支持的論調。因而有網友留言道：「現在就等丹和艾瑪給妳一個非常公開的道歉……保險的說，我想妳將會原諒他們。」

不料羅琳的回覆竟是：「沒有那麼保險喔。那些向想要侵蝕得來不易的女性權利的活動靠攏的名人，用他們的平台為未成年人變性歡呼的人，可以省下他們的道歉，去給受到傷害的、想要去除性別轉換過程的人們，或是那些很脆弱的、仰賴女性專屬空間的人。」換句話說，羅琳此時不會接受丹尼爾雷德克里夫或是艾瑪華森的道歉，她對她的想法很堅持，也不妥協。歐美媒體雖然也去詢問了丹尼爾與艾瑪的看法，他們都很小心的沒有任何回應。只是從小合作、建立的溫馨關係，現在公開在觀眾眼前鬧那麼僵，羅琳的粉絲也不滿這些演員不懂「飲水思源」，公然給恩人難看，認為他們都是「背骨仔」，無怪乎羅琳對於「哈利波特」換新人重拍成影集，完全沒有不贊同。 JK羅琳對自己捧紅的昔日子弟兵痛心，不接受他們道歉。（路透資料照片）

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