上個月才發新歌！南韓歌手朴寶藍驟逝 享年30歲

南韓女星朴寶藍（박보람）今天凌晨傳出死訊，所屬經紀公司「Xanadu」娛樂發出正式聲明，表示警方已經介入調查，並呼籲外界不要過度猜想死因，留給死者親友空間。

綜合韓媒報導，朴寶藍於11日晚間驟逝，享年30歲，警方仍在調查死因。經紀公司Xanadu隨後也出面證實死訊，並發表聲明表示：「傳來了悲痛和心痛的消息，11日深夜朴寶藍突然離開了我們，Jenadoo娛樂的同事藝人和職員們都在巨大的悲痛中深深哀悼故人，向支持朴寶藍的粉絲們傳達突然的消息，更加讓人心痛。為了讓陷入悲傷的遺屬及同事們能夠追悼故人，懇切拜託大家不要進行推測性報道，葬禮程序將與遺屬商議後，準備靈堂舉行。」

據悉，朴寶藍今年正好是出道10周年，而她也在今年2、3月先後發行新曲《真好》、《已經想你了》，官方也證實正在籌備新曲，不料昨晚卻傳出死訊。

朴寶藍過去在2010年參加《Super Star K》第2季出道，曾演唱過韓劇《請回答1988》、《W-兩個世界》等作品的原聲帶。出道後她努力減重，靠著少量多餐、積極運動，一口氣瘦了32公斤，等同於減去原本體重的一半。

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