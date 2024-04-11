產後健康亮紅燈！玉兔驚揭身體一部位「左右大小不一樣」
玉兔(鄭如吟)自「黑澀會美眉」出道，她2022年和交往7年的導演男友Howard登記結婚，並育有一子，她日前上節目《醫師好辣》分享產後身體受傷的過程，直言當時連撿東西都無法膝蓋蹲下來。
玉兔近日上節目透露，先前照顧兒子時，無意間發現自己的膝蓋兩邊大小不一，一邊小到可以看到膝蓋的痕跡，但另一邊卻明顯發種，不僅如此，就連走路也會一拐一拐，撿東西時更無法雙膝彎下來撿。她解釋，當時會發現膝蓋大小不一樣，猜測可能是產後太常抱小孩撿東西，導致膝蓋變形，「因為小孩無法放下，一放下就開始大哭，但那時候就剛生完很捨不得看兒子哭」，但沒想到會因此傷到膝蓋。
玉兔表示，近來為了治療膝蓋，也因為不能吃藥，一周必須去針灸三次，幸好現在病況好轉，而她也在照顧兒子與自身健康間找到平衡，「現在只要我要撿東西，如果我抱著兒子，我一定會把他放下來，就算哭也不能抱著撿東西。」
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