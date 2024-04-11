離婚18年！大陸變性主持人金星復婚 「1細節」甜暈網友

大陸知名主持人金星1995年接受變性手術，2005年與德籍男友漢斯結婚，隔年因孩子的問題離婚。事隔18年，金星今天突然宣布與漢斯領證復婚。

金星中午突然在微博發文，表示過去因為孩子無法登記戶口、入學等原因，兩人因此離婚，事隔18年，兩人在漢斯今天生日當天復婚。她在微博上寫下：「二零零六年為了給孩子落戶口無奈離婚……，十八年後重新登記再結婚，也見證了我們一路的感情和責任；今天又是漢斯的生日，雙喜臨門！也祝天下有緣人終成眷屬！生活給予你的一切都是你需要去經歷的！」

有眼尖網友發現，金星今天選擇在13:14分發文，時間有「一生一世」的含意，紛紛留言祝福：「祝福你們，甜甜蜜蜜」、「漢斯真好，為了姐來中國定居」、「祝福又羨慕，一輩子真正為自己活的樣子，完美的愛情」、「好浪漫，一直幸福下去喔」。

金星宣布與男友漢斯復婚。 圖/摘自微博

金星宣布與男友漢斯復婚。 圖/摘自微博

金星宣布與男友漢斯復婚。 圖/摘自微博

商品推薦

udn討論區

INP: