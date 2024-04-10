李多慧遭爆拿隊長職位威脅 林襄不捨：傷害已造成

林襄今出席海外房產置產說明記者會擔任嘉賓，她近年工作滿檔，堪稱是曝光率最高的啦啦隊女神，但她表示目前還是沒有能力負擔北市房產，今年只能先把目標放在新北，預算約在2千萬，房貸希望可以控制在一個月8到10萬左右，她已經看了2年多的房，盼能買到25坪左右、2房一廳的新家。

林襄說，台北市中心的房自己肯定是買不起，「台北市我只能買小套房，因為我自己的理想是可以2房一廳，有車位，這樣大概要20到25坪左右，我預算大概在2千萬左右。」她也對投資海外房產有興趣，想要增加被動收入，「因為玉琳哥常說，女神容易泡沫化，所以我才想要說要增加被動收入。」她也認為有了房貸壓力，會更有動力努力工作。

而林襄先前透露體重只剩39公斤，她強調自己有努力增肥，「我身體狀況還可以，最近也有很認真在吃飯，我覺得我應該有變胖啦，看起來有圓潤一點點。」但她剛加入味全龍啦啦隊，連跳3天體力確實有點不堪負荷，同隊的李多慧被傳出是為了當隊長才跳槽到味全龍，球團不願意便威脅要解約，林襄說有看到新聞，「球團已經有出來澄清說是不實的事情，但傷害已經造成，希望大家不要繼續散播不實的謠言。」力挺李多慧。

林襄在海外房產置產記者會上勁歌熱舞。記者沈昱嘉／攝影

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