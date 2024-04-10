黃子佼性騷、不雅影片風波！「蕾神」李靚蕾怒發聲：無法接受
王力宏、李靚蕾在美國紐約法院判決獲准離婚，看似落幕，然而雙方在台灣仍有官司。近來黃子佼性醜聞議題延燒，「蕾神」李靚蕾也忍不住出面發聲，並透露台灣與美國兩地的兒少法差異，直言對於台灣的法律「無法接受」。
李靚蕾今天一早在IG上發文，直言對於「刑責2023年1月修法後已經加重了」的說法完全無法接受。她認為，雖然刑責已經過修改，但與國際的標準還是天差地遠地少了一個零！
她解釋，美國法律光是「持有」兒少性影像的刑責就是10年以下徒刑，平均判決約6年3個月；若是12歲以下的兒少性影像，或是持有性犯罪前科，刑責會變成20年以下徒刑，犯罪至少判10年，平均約11年1個月。
李靚蕾痛批：「兒少性犯罪者，應該在監獄，不應該在公園，和你我的孩子一起散步、溜滑梯」。她呼籲，台灣相關法律除了應該要加重刑罰外，更希望能依照國際標準，「建立性罪犯的公開資料庫」，讓台灣所有的兒童、少年、甚至是成年人都有居住的安全，也能確認住家附近有無性犯罪者。
李靚蕾呼籲，「有需求才會有供給、兒少性犯罪零容忍、督促立法院修法加重刑責、修法公開性罪犯資料庫、建立兒童安全網刻不容緩」，而她也曬出美國政府在網站上公開性犯罪者名單，名單中清楚記錄性犯罪的完整資訊，包含照片、地址、罪刑、刑責、胎記、特徵、別名等等。
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