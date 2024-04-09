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黃子佼遭爆性侵17歲少女！張帝12年前酸「跟禽獸一樣」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
張帝12年前曾公開酸黃子佼。 圖/摘自yt
張帝12年前曾公開酸黃子佼。 圖/摘自yt

藝人黃子佼去年捲入MeToo風波被控涉強制猥褻等罪，檢方搜索時查獲黃子佼向偷拍論壇購買並持有7個兒少性影像，引起社會憤怒，遂使各界包括藝人賈永婕隋棠小S等批評，要求立院修法。日前有網友則挖出12年前的影片，發現張帝早就公開調侃黃子佼不為人知的一面，最後更直言這種男人是不能要的。

昨（8）日有網友挖出「急智歌王」張帝12年前上《紅白紅白我勝利》時的節目畫面，節目中挑戰用唱歌對答，黃子佼先問張帝：「為什麼70多歲可以娶到30歲的美少女？」，不料張帝卻回說：「憑良心看看那黃子佼，一表人才是不錯的，戴點納眼鏡多斯文呀，沒想到跟禽獸一樣的」張帝唱到這兒全場都楞住笑了出來。

張帝隨即繼續唱：「你仔細想想你腦海裡，有一個小S你沒忘記，小S那麼漂亮的才女呀，當初也跟你在一起，可是你自己不珍惜，你偷偷又愛上那曾寶儀，小S看到了以後呀，一生氣她就離開你，最後你跟寶寶在一起，可是最後她又離開你，因為她知道你晚上呀，又跟別的女人在一起，做為一個男人最重要的，一心一意的愛她才可以，你見異思遷、見新忘舊，這一種男人是不要的」。最後黃子佼認輸，無奈笑說：「我幹嘛問這一題阿！」

畫面一出，再度引發網友熱議，「太狠了 全場臉色都變了！某人想接梗，覆蓋一張牌結束這一回合，結果大哥硬生生惡狠狠唱下去惹，連某大姊大都驚慌了」、「小鐘也在現場耶」、「小鐘那反應我覺得才是真的知道」、「他當初自己出軌阿寶，還好意思恨小S，真的是很可惡」、「看完好多別人挖出來的片段，深感演藝圈是沒有秘密的」、「張帝大哥沒在怕的，一點顏面都沒想留」、「連男生都覺得爛，可見有多爛」。

張帝12年前曾公開酸黃子佼。 圖/摘自yt
張帝12年前曾公開酸黃子佼。 圖/摘自yt

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