18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

楊千霈今天出席保養品活動，她18歲出道就認識黃子佼，先前曾呼籲外界給黃子佼空間，不要給他壓力。如今得知黃子佼種種醜聞，楊千霈感嘆：「如果當時知道這些，當然不會希望他回來。」

楊千霈表示，現在改口並不是因為風向逆轉，是因為她也是跟著當下所知的資訊走。但隨著越來越多內情被披露，她除了對每天的進展感到吃驚，也很心疼孟耿如。「之前不願意發表這麼多因為我們不是當事人，根本不知全貌，我也是跟媒體同步更新，所以不是轉變風向。」

楊千霈提到，自從當了母親、養了寵物，生活中關注的議題都在改變。「我18歲出道，大家都是我的長輩，一路走來看到事情變成這樣，當然會憤怒，朋友群組也會討論。」楊千霈說，結合自身的成長歷程，「雖然大環境有保護我們，但還是會有很多陰暗面」，所以應該藉由現在的聲量，加速立法修正。

雖然和黃子佼有多年交情，楊千霈直言整件事情令她很不舒服也很不自在，如果知道真實內幕，「先前當然不會說希望他回來」。但楊千霈強調，她所謂的「回來」還包括孟耿如要不要回到正常生活和工作軌道，不是單指黃子佼回到幕前，盼外界不要斷章取義。

楊千霈認為現在眾說紛紜，面對兒少安全當然零容忍，然而不管說什麼都會被放大檢討，事情發展到「社會有點失控」，應該回歸正題，要防止更多受害者，還有重視受害者的心情，要讓源頭網站徹底消失，化悲憤為力量防範犯罪。

至於未來怎麼看待黃子佼，楊千霈除了提到應該好好面對法律，也嘆道未來要當朋友「可能有點困難」，目前也不清楚張小燕等長輩的狀態。

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