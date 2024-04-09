快訊

影／地震家毀無處住 受災戶含淚求侯友宜幫忙「一家子都毀了」

18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

地牛翻身！15點40分規模4.2極淺層地震 花蓮最大震度3級

18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
楊千霈在活動上呼籲重視兒少安全。記者李姿瑩／攝影
楊千霈在活動上呼籲重視兒少安全。記者李姿瑩／攝影

楊千霈今天出席保養品活動，她18歲出道就認識黃子佼，先前曾呼籲外界給黃子佼空間，不要給他壓力。如今得知黃子佼種種醜聞，楊千霈感嘆：「如果當時知道這些，當然不會希望他回來。」

楊千霈表示，現在改口並不是因為風向逆轉，是因為她也是跟著當下所知的資訊走。但隨著越來越多內情被披露，她除了對每天的進展感到吃驚，也很心疼孟耿如。「之前不願意發表這麼多因為我們不是當事人，根本不知全貌，我也是跟媒體同步更新，所以不是轉變風向。」

楊千霈提到，自從當了母親、養了寵物，生活中關注的議題都在改變。「我18歲出道，大家都是我的長輩，一路走來看到事情變成這樣，當然會憤怒，朋友群組也會討論。」楊千霈說，結合自身的成長歷程，「雖然大環境有保護我們，但還是會有很多陰暗面」，所以應該藉由現在的聲量，加速立法修正。

雖然和黃子佼有多年交情，楊千霈直言整件事情令她很不舒服也很不自在，如果知道真實內幕，「先前當然不會說希望他回來」。但楊千霈強調，她所謂的「回來」還包括孟耿如要不要回到正常生活和工作軌道，不是單指黃子佼回到幕前，盼外界不要斷章取義。

楊千霈認為現在眾說紛紜，面對兒少安全當然零容忍，然而不管說什麼都會被放大檢討，事情發展到「社會有點失控」，應該回歸正題，要防止更多受害者，還有重視受害者的心情，要讓源頭網站徹底消失，化悲憤為力量防範犯罪。

至於未來怎麼看待黃子佼，楊千霈除了提到應該好好面對法律，也嘆道未來要當朋友「可能有點困難」，目前也不清楚張小燕等長輩的狀態。

延伸閱讀

黃子佼遭爆性侵17歲少女！張帝12年前酸「跟禽獸一樣」

第一次飛首爾！汪小菲甜摟未婚妻放閃「超大鑽戒」曝光

網挖昔日節目片段！卜學亮驚爆黃子佼偏愛「青春肉體」

「遭黃子佼當眾掀裙」小S尖叫賞巴掌！24年前影片網瘋傳

相關新聞

錄影遭女星扯下泳衣掉半顆 她怒：女生不該互相保護嗎

中天「同學來了」週四（11日）晚間9點播出「就是不喜歡輸的感覺，我們的字典裡沒有“輸”這個字」，主持人安心亞承認自己有著...

黃子佼經紀公司「改律師函」 網看新版本：細節、數字全刪光

黃子佼被查出持有大量性影像，其中7部受害者為未成年，案件經報導曝光後引發外界撻伐，而黃子佼經紀公司4日下午發出律師函...

18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

楊千霈今天出席保養品活動，她18歲出道就認識黃子佼，先前曾呼籲外界給黃子佼空間，不要給他壓力。如今得知黃子佼種種醜聞，楊...

李多慧默默捐出30萬善款助花蓮！友人曝她「人美心善」

李多慧日前加入味全龍啦啦隊，成為小龍女的一員。她今回韓國工作，委託友人幫忙她捐出30萬元善款，用於花蓮大地震災後重建。根...

「遭黃子佼當眾掀裙」小S尖叫賞巴掌！24年前影片網瘋傳

黃子佼繼去年捲入 ＃MeToo風波，日前剛與受害者網紅Zofia和解獲不起訴，豈料風波未平又生案外案，爆出長年購買未成年不雅片等行為，連日各界群起撻伐。有網友就挖出黃子佼過去與小S交往時，曾公開在節目中撩小S裙子，而小S則立刻賞黃子交耳光。

大S婚內送禮物給他？具俊曄超高EQ「坦蕩回應汪小菲」

「國民姐夫」具俊曄即將在5月4日舉辦DJ SHOW，他今天接受媒體聯訪，自豪瘦了瘦了13公斤，現在維持177公分、75公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。