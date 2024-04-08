大S婚內送禮物給他？具俊曄超高EQ「坦蕩回應汪小菲」

「國民姐夫」具俊曄即將在5月4日舉辦DJ SHOW，他今天接受媒體聯訪，自豪瘦了瘦了13公斤，現在維持177公分、75公斤左右的標準身材。

面對日前汪小菲到家裡樓下大鬧，具俊曄堅信公道自在人心。「我向來情緒穩定，不太會受到影響，就是陪在熙媛身邊，成為她的力量。」至於大S被抹黑結婚時曾寄禮物給他，或是黃子佼爆料吸毒往事等，具俊曄直接闢謠「都不是真的」， 雖然難免感到鬱悶委屈，但他不願再糾結於此，相信真相總有一天會大白。

「我想成為熙媛的力量，在她身邊陪伴下去。」因為大S說，光是歐巴在她身邊，就能夠成為她的力量，具俊曄雖然不願所愛之人被傷害，但他會挺身而出，不是去跟對方發生衝突，而是站在摯愛身邊成為她的後盾。

這段期間具俊曄飲食控制有成，大S也跟著一起健康飲食，夫妻倆過得舒心自在。先前花蓮大地震，具俊曄正好在台灣家中，他回憶：「地震當下我抓著她的手，也很擔心建築物倒下，比起害怕更多的是擔心。」

這次他決定舉辦DJ SHOW，第一時間也和老婆討論，大S舉雙手贊成，直呼非常想看。但具俊曄不確定屆時老婆或小S會不會來，或是昔日夥伴姜元來，是否出席還沒個準。

現在他就全力準備演出，兼顧工作和家庭時間。具俊曄把大S視為謬思女神，誇她是他力量和靈感來源，「只要熙媛對著我笑就會得到力量」。具俊曄透露，過去的他不太可能直白說出這些話，但能夠和大S再續前緣，接下來的每一天他都要過得毫無保留，不留任何後悔。

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