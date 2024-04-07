成龍白髮蒼蒼「瞬間老化」照片流出 本人親揭「真相」
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武打巨星成龍7日迎來70歲生日，在慶生前夕被不少身邊朋友提醒已古稀之年，他今天很感慨，在微博發文，並回憶舊照，更澄清了日前瘋傳他白髮蒼蒼、留著大白鬍的樣貌一事。
成龍放上多張以前拍攝電影的帥照，對70年的人生有些體悟，在微博上寫著：「我每次聽到這個數字的時候，心裡還是會先驚訝一秒鐘，我已經有70歲了嗎？ 」接著他驚訝過後的第2個想法，就是他的大師兄洪金寶所說的話，「能老，是一件幸運的事。 尤其我們拍動作電影的人，更知道這份幸運有多難得」。
他也提到今年月初在網路上瘋傳他白髮、鬍鬚像個老爺爺的狀態照片，不少人看到都很關心他的身體狀況，他藉此跟大家說：「在這也跟大家說聲放心，那是目前我正拍攝的電影，需要白髮和白鬍子的造型。 過去這麼多年來，只要是劇情需要，無論是驚險的動作戲，或是不同的造型，我都願意嘗試。 入行62年，到今天還在繼續拍電影，值得好好珍惜。」
回溯成龍精彩的演藝生涯，拍過無數經典電影，2016年更拿到第89屆奧斯卡終身成就獎，可說創下不少里程碑。他的同事也翻出很多以前的照片，他看著這些照片，心裡有很多感慨，他表示如果要把這些感慨匯成一句話，就是「我愛電影，我愛你們」。
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