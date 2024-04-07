歐陽娣娣「創造營」第8名成團出道 謝爸爸歐陽龍：把我腿生得那麼長

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歐陽娣娣參加「創造營亞洲」選秀節目，6日晚間是總決賽，而她在歷經3次淘汰賽後，最終以第8名成團出道，特地感謝爸爸歐陽龍把她的腿生那麼長。

歐陽娣娣在「創造營亞洲」最高排名曾在第3名，不過之後排行曾一度跌出出道位，排在第15名，在最後一輪的淘汰賽，才以第12名擠進總決賽，6日播出的總決賽，最後她以排行第8名順利成團出道，成為女團「Gen1es」一員，她感謝所有支持她的粉絲還有家人，也透露爸爸、媽媽、姊姊這次也特地趕來看她，還感謝爸爸歐陽龍把她的腿生得那麼長，可以自信面對一切。

歐陽娣娣在「創造營亞洲」以第8名成團出道。 圖／擷自微博

歐陽娣娣在「創造營亞洲」以第8名成團出道。 圖／擷自微博

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