快訊

花蓮強震後被貼紅單…北市南機場公寓今降為黃單 蔣萬安：住戶可返家

花蓮大地震…21歲背包客胡姓女子遇難 身分背景曝光

寶林茶室中毒案新進度 王必勝：廚師糞便檢出邦克列酸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五月天越來越商業化？阿信不忍了！直球回應這麼說

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
五月天。圖／相信音樂提供
五月天。圖／相信音樂提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

天團五月天成軍25年來出了無數經典歌，阿信更曾獲金曲獎最佳作詞人獎肯定，然而近年他們的作品和過去風格不同引發網友討論，有網友直言五月天的音樂越來越商業化，在Threads發文討論，五月天主唱阿信正面對決，現身Threads回應粉絲，「能力越大、責任越大；資源越多、更要時刻提醒自己，不要遺忘來時的路，不要吝嗇分享資源、關注、經驗給成長中需要的人事物。那也許正是25年前的我自己。」

阿信透過Threads分享創作初衷，分別是「忠於自我」與「貼近脈動」，笑稱如果夠專業，就能混合兩者出百分比，「可能在我唸書過程中，是從美術過渡到設計，所以大概能理解兩者，都是充滿價值的。」

阿信以求學經驗比喻：「美術是忠於表達自我，純設計則完成客戶使命，「藝術家不比建築師簡單，建築師也不比藝術家偉大，能夠同時滿足兩者，而且不減損美感，是我覺得最難的。而我⋯剛好對於挑戰最難的事情有種固執。」

見到粉絲說他變得商業，阿信霸氣回應：「時代已經改變，商業不是想商業就能賺大錢，另類不是要另類就會沒共鳴，一直以來，如果寫出我喜歡，同時對大眾有價值的創作，都是令我感到最滿足的事。總之，謝謝大家的不嫌棄。」

阿信更指出，「商業」、「利益」、「主流」其實都是中性詞彙，卻被視為負面表述，「資源無罪，商業必須。其實，我們討厭的是『為了商業而犧牲了品質』、『為了利益而遺忘了初衷』、『為了主流而背叛了自我』。」

編輯推薦

延伸閱讀

唱25年不煩嗎？五月天阿信不忍發聲

「差點少1個團員」？五月天阿信大爆驚人內幕 ！

五月天重回「成軍日」 萬人暴哭逼阿信出面急消毒

相關新聞

五月天越來越商業化？阿信不忍了！直球回應這麼說

天團五月天成軍25年來出了無數經典歌，阿信更曾獲金曲獎最佳作詞人獎肯定，然而近年他們的作品和過去風格不同引發網友討論，有...

最強老爸！姐夫AKIRA地震當下「連兒帶椅扛起」往外衝

「國民姐夫」AKIRA昨以LDH愛夢悅CEO的身份，率放浪家族捐出千萬日幣，用於花蓮大地震災後重建。AKIRA今天助陣師...

張齡予持續PO文自家飯店狀況遭酸「蹭曝光、藉機紅」怒回：為你們的沒人性默哀

張齡予父親經營花蓮麗翔飯店，位置就在地震後嚴重傾斜的天王星大樓對面，日前透露因天王星大樓持續傾斜，飯店處於「恐被壓倒」險境，她持續更新後續狀況，但她連續發文有網友留言「第幾篇了」，還有網友酸她蹭新聞曝光，張齡予選擇正面回應。

黃子佼微笑拍手、「十指緊扣」女童 小燕姐變臉急阻止 網看畫面：細思極恐啊

黃子佼被檢警查獲在偷拍論壇購買不雅片，甚至其中7部當事人為未成年，眾人撻伐，網友熱議，有批踢踢鄉民好奇黃子佼前任是否知道他有此癖好？討論串中便有網友貼出黃子佼過往主持節目時和未成年來賓互動的畫面，以及當時小燕姐的反應，網友驚呼：細思極恐啊。

黃子佼觸法孟耿如「替尪道歉」也挨轟 親姊不捨：她很辛苦

黃子佼被查出於偷拍論壇購買不雅片，其中7部涉及未成年，引眾人撻伐，演藝圈在女星林予晞開第一槍後，不少藝人也發聲譴責，隋棠更表態封殺黃子佼。

黃子佼「支持兒童色情」太邪惡！隋棠火大喊：不再合作

黃子佼爆出從不法論壇購買不雅片，其中7支還是偷拍未成年少女，引發各界撻伐。隋棠過去經常出席由黃子佼主持的活動，而她近幾年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。