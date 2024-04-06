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最強老爸！姐夫AKIRA地震當下「連兒帶椅扛起」往外衝

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
姐夫AKIRA帥氣登場。記者李政龍／攝影
姐夫AKIRA帥氣登場。記者李政龍／攝影

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「國民姐夫」AKIRA昨以LDH愛夢悅CEO的身份，率放浪家族捐出千萬日幣，用於花蓮大地震災後重建。AKIRA今天助陣師弟八木勇征的媒體記者會，一開口就是關心「大家都沒事吧」。

AKIRA表示，這幾天他剛好回台灣，地震當下他正在餵孩子吃飯，突然一陣天搖地動，「小孩正好坐在兒童餐椅上，腳被固定住，我一時之間拉不出來，只好整張椅子抱起來往外衝」。

林志玲當時也在家，夫妻倆連忙帶著孩子避難。因為感受到大人驚慌的情緒，加上家裡有東西倒下，孩子忍不住也哭了，幸好最後平安無事。

AKIRA坦言自己也很害怕，很久沒遇過這麼大的地震，再加上突發狀況，讓他深感平時就要有防災意識，現在只希望更多人獲救，大家都能平安。

八木勇征第一次來台辦個人見面會就遇到地震災情，他心情百感交集，向災民致上慰問。八木勇征透露，原本在出發前一度猶豫，但最後還是希望能透過自己的力量，帶給台灣粉絲更多勇氣，非常期待能在晚上跟大家見面。

AKIRA提到LDH在台北開設舞蹈學校已經好幾年，身為台灣女婿，「於公約私都和台灣有很深厚的情分」。他謙稱雖然公司規模不大，但希望略盡綿薄之力幫助台灣。「尤其災難時更應該發揮影響力，做更有意義的事情。」他最後還不忘提醒在場媒體小心餘震，不停溫暖叮嚀安全第一。

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八木勇征比出手指愛心。記者李政龍／攝影
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八木勇征已經練好中文。記者李政龍／攝影
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AKIRA盼地震災情能降至最低。記者李政龍／攝影
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0403花蓮大地震

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