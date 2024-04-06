張齡予持續PO文自家飯店狀況遭酸「蹭曝光、藉機紅」怒回：為你們的沒人性默哀
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
張齡予父親經營花蓮麗翔飯店，位置就在地震後嚴重傾斜的天王星大樓對面，日前透露因天王星大樓持續傾斜，飯店處於「恐被壓倒」險境，她持續更新後續狀況，但她連續發文有網友留言「第幾篇了」，還有網友酸她蹭新聞曝光，張齡予選擇正面回應。
對於有網友留下「笑cry」表情符號，寫下「第幾篇了」，張齡予則回「有新狀況就更新，你不看還有別人會看。」張齡予還回應酸民：「那些來酸我老王賣瓜自賣自誇、蹭新聞蹭曝光、藉機紅一波」、「第幾篇了」覺得煩的酸的民，我真心為你們的沒人性跟扭曲而默哀一秒，並要酸民「不想看就走，不要來我的版面撒野」。
張齡予難得說重話，吐露心境「牽扯到我家人我難忍」。
張齡予臉書回應酸民全文：
那些來酸我老王賣瓜自賣自誇、蹭新聞蹭曝光、藉機紅一波、「第幾篇了」覺得煩的酸民，我真心為你們的沒有人性跟扭曲而默哀一秒。
但是我句句屬實沒有什麼不能講的，不想看就走，不要來我的版面撒野，沒有寫給你看，是寫給想看的人看，知識修養不到的人我也沒有義務教育你要讓你懂。
祝福你一生平安不要有變故，家裡有事也不要對外說明，不然今天你嗆我的，全部會還給你。
然後有種留酸言酸語就不要刪文，大家公評。
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