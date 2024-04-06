黃子佼觸法孟耿如「替尪道歉」也挨轟 親姊不捨：她很辛苦

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黃子佼被查出於偷拍論壇購買不雅片，其中7部涉及未成年，引眾人撻伐，演藝圈在女星林予晞開第一槍後，不少藝人也發聲譴責，隋棠更表態封殺黃子佼，而孟耿如5日發聲為尪道歉，表示婚姻是自己選擇，「我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。」引發網友不同看法，有網友認為是黃子佼犯錯，累不及另一半，也有網友認為孟耿如為尪護航，甚至不少人勸她離婚。

孟耿如捲老公黃子佼違法購買不雅片風暴，姊姊看在眼裡感到不捨，在Threads發聲盼大眾高抬貴手，寫道：「對於自己不能再多做什麼感覺到很無力，真的真的很心疼，希望大家可以高抬貴手，我妹真的很辛苦，真的不需要大家在下面留言撻伐，真的拜託了。」

黃子佼去年捲MeToo風暴，被控性騷，事後與受害人達成和解，但又爆出過程中查出他於偷拍論壇購買不雅片，其中7部涉及未成年，黃子佼被判緩起訴處分2年，並開罰120萬台幣，加寫1200字悔過書，案件曝光後引起各界抨擊。

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