《鮮花》爆紅樂團回春丹PO文「中國台灣」 台灣祭宣布「取消演出」：我們還有信念

中國廣西獨立搖滾樂團「回春丹」以歌曲《鮮花》爆紅，不僅於今（2）日首度來台開唱，還預計將參加4月4日至4月6日在屏東墾丁大灣遊憩區展開的台灣祭，不過「回春丹」1日在IG、微博發文寫到「從廣西到中國台灣，明天台北開爐見」，引起爭議，台灣祭主辦方今（2）日下午於官網宣布：「回春丹演出取消」。

「台灣祭Taiwan Music Festival」2日下午發出公告，寫道：「大家好，對於今日中國回春丹演出團體在網路發文造成的紛擾，我們深感遺憾，在此公告台灣祭的回春丹演出取消，我們希望除了音樂，至少我們還有信念、無法撼動的信念。」而原回春丹表演時段將會有團遞補。

台灣祭Taiwan Music Festival宣布回春丹演出取消。圖／截自臉書／台灣祭Taiwan Music Festival

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