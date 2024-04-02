快訊

新北17歲少年借機車載16歲友人 追撞資源回收車雙雙慘死

投資人注意！這兩家上市公司股票8日起停止買賣

賴清德今進衡指所 國軍偵獲10架次共機今跨越中線擾台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《鮮花》爆紅樂團回春丹PO文「中國台灣」 台灣祭宣布「取消演出」：我們還有信念

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
台灣祭Taiwan Music Festival宣布回春丹演出取消。圖／截自臉書／台灣祭Taiwan Music Festival
台灣祭Taiwan Music Festival宣布回春丹演出取消。圖／截自臉書／台灣祭Taiwan Music Festival

中國廣西獨立搖滾樂團「回春丹」以歌曲《鮮花》爆紅，不僅於今（2）日首度來台開唱，還預計將參加4月4日至4月6日在屏東墾丁大灣遊憩區展開的台灣祭，不過「回春丹」1日在IG、微博發文寫到「從廣西到中國台灣，明天台北開爐見」，引起爭議，台灣祭主辦方今（2）日下午於官網宣布：「回春丹演出取消」。

「台灣祭Taiwan Music Festival」2日下午發出公告，寫道：「大家好，對於今日中國回春丹演出團體在網路發文造成的紛擾，我們深感遺憾，在此公告台灣祭的回春丹演出取消，我們希望除了音樂，至少我們還有信念、無法撼動的信念。」而原回春丹表演時段將會有團遞補。

台灣祭Taiwan Music Festival宣布回春丹演出取消。圖／截自臉書／台灣祭Taiwan Music Festival
台灣祭Taiwan Music Festival宣布回春丹演出取消。圖／截自臉書／台灣祭Taiwan Music Festival

延伸閱讀

《街頭男戰士》隊長驚爆「搞大未成年女隊員肚子」 舞團面臨解散　

J.Sheon當老師！Epik High隊長TABLO認學5字經

NewJeans來台工作惹出大麻煩 拍攝團隊發聲道歉了

相關新聞

《鮮花》爆紅樂團回春丹PO文「中國台灣」 台灣祭宣布「取消演出」：我們還有信念

中國廣西獨立搖滾樂團「回春丹」以歌曲《鮮花》爆紅，不僅於今（2）日首度來台開唱，還預計將參加4月4日至4月6日在屏東墾丁大灣遊憩區展開的台灣祭...

整鍋熱湯灑出！男星愛妻左半身遭燙傷 慶幸「跟孩子換了位置」

大陸男星杜淳的老婆王燦日前在社群透露在餐廳吃飯時發生燙傷的意外，曝光現場照及傷勢照，並慶幸好在孩子沒有受傷。

朱軒洋發聲認「感情處理不好」 登封面遭酸「真混亂」

朱軒洋被爆在女友Cindy出國期間，與「鄉民女神」吳卓源深夜約會、身體交纏，經紀人柴曉倩對此回覆：「工作很努力，感情太年...

84歲沈富雄「驚傳昏倒健身房2分鐘」瀕死倒地！現況曝

「少康戰情室」日前迎來十周年，節目常客84歲前立委沈富雄也以嘉賓身分參加直播節目和主持人趙少康聊花絮內幕。沈富雄爆料他曾...

突辦告別式「躺棺木」畫面曝光！黃明志發長文揭真相

馬來西亞創作歌手黃明志1日突發出公告要舉行告別式，由於當天是愚人節，所以很多網友都認為是在開玩笑，隨後他的社群也發布了靈堂照片，當天晚上也真的

吳卓源公園交纏朱軒洋 正宮嗆「我男友在你身上嗎」！

網紅Cindy和朱軒洋交往5年多，今（2）卻爆出男方疑似劈腿歌手吳卓源，不少Cindy的粉絲為她抱屈，而她本人也主動出擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。