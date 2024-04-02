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朱軒洋發聲認「感情處理不好」 登封面遭酸「真混亂」
朱軒洋被爆在女友Cindy出國期間，與「鄉民女神」吳卓源深夜約會、身體交纏，經紀人柴曉倩對此回覆：「工作很努力，感情太年輕處理不好。」對於是否與Cindy分手？並未正面回應。
另外，朱軒洋是時尚雜誌本月號封面人物，雜誌宣傳的發文提到：「成為大人後，世界開始變得混亂，現實不停把生活揉捏出千奇百怪的形狀。25歲的朱軒洋，未定型的青春正在綻放，並用需被留神洞悉的細膩深沉，讓人看見了愛的不同模樣。」也遭網友酸爆，「你的世界真的混亂了」、「笑死沒多紅就愛亂搞」。對於是否繼續擴大宣傳或是轉低調處理？雜誌方也還在討論中。
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