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84歲沈富雄「驚傳昏倒健身房2分鐘」瀕死倒地！現況曝

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
前立委沈富雄。圖/聯合報系資料照
前立委沈富雄。圖/聯合報系資料照

「少康戰情室」日前迎來十周年，節目常客84歲前立委沈富雄也以嘉賓身分參加直播節目和主持人趙少康聊花絮內幕。沈富雄爆料他曾在健身房差點往生，當時昏倒了2分鐘之久，至今仍然是心有餘悸。讓趙少康嚇了一大跳。

沈富雄說他有上健身房的習慣，年假過後到健身房報到，那天他沒吃早餐也沒帶水就去健身房，大概一樣流了1.5公升的汗，就在跑完跑步機移到重訓區的瞬間，忽然之間竟完全不省人事昏倒了。時間大概是2分鐘，他啥都不記得，沈富雄說：「如果死真的那麼簡單，我後悔回來了」，說比食物中毒、癌症、安寧病房等死法好。

不料趙少康虧：「以後還會有這經驗，一次太可惜了」，沈富野強調他不會退休的，直到死那一刻。他並稱在節目中就是要跟趙少康唱反調，不然節目沒有娛樂效果，大家都只會稱趙少康為趙先生太尊重他了。

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