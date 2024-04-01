法院認定還不了3.9億 女星遭質疑「轉移財產」後果更慘
大陸女星鄭爽因為天價偷稅案以及與前男友的代孕棄養風波，糟大陸全面封殺，她與海寧東開之星影視投資有限公司合約糾紛案，也被法院強制執行違約金9050萬元人民幣（約3.96億台幣），遲遲沒有履行違約金的她已被限制出境，而今日（1日），又爆出法院認為鄭爽暫無財產可供執行，應「終結執行程序」。
據大陸媒體報導，法院認為經窮盡財產調查措施，鄭爽暫無財產可供執行，經與申請執行人約談，同意終結本次執行程序。「法院認定鄭爽無財產可供執行」的話題也瞬間衝上微博熱搜第一。
不過這也讓不少人質疑「鄭爽是否存在故意隱藏、轉移財產的可能性？」對此，陝西恆達律師事務所律師趙良善表示，拒不履行法院裁判文書確定的義務後果很嚴重，對有能力而拒不履行行為，法院可採取限制高消費、納入失信被執行人名單、司法拘留等手段和強制措施，構成拒執罪的將依法追究刑事責任。 如真的是故意隱藏財力，恐面臨3年以下有期徒刑、拘役或罰金。
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