孫藝真要來台灣了！親口宣布4月16日見

才剛歡度結婚兩週年的孫藝真，今天拋出震撼喜訊，親口宣布準備要來台灣。她首度來台宣傳代言產品，品牌方面也證實「孫藝真小姐將於4月16日訪台進行第三年代言的特別活動」。

孫藝真在台灣擁有高知名度，代言的保健產品熱銷，廠商看好她的號召力，特地邀請她來台灣宣傳。屆時粉絲將可透過一系列的行銷活動，有機會近距離看到女神。

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