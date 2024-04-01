黃明志突PO黑白照！公告「告別式時間地點」 經紀公司認：確實要辦
1日馬來西亞的創作歌手黃明志社群突貼出一張黑白照，還寫著「1983~2024」，當網友都以為是這是愚人節玩笑，隔了幾個小時後，又貼出告別式的時間與地點，而他的經紀公司也證實確定有這場告別式。
黃明志的告別式公告上寫著開放時間是1日下午2點到晚間10點，儀式是晚間7點到10點，還註明請親友們穿白色服裝到場，地點是在馬來西亞的富貴生命館，謝絕花圈、花籃、輓聯及奠儀，並且也謝絕外界採訪。而據「壹蘋新聞網」報導，黃明志的經紀公司亞洲通文創回應「4月1號晚上7點的確會在馬來西亞的富貴生命館舉辦黃明志告別式。」但沒有證實死訊。
不過大部分的網友都覺得這是愚人節的玩笑，「這個玩太大」、「不要開這種玩笑啊」、「明天又復活了」、「雖然知道是愚人哏，但不吉利」、「有點玩笑過頭了」。
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