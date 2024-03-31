NewJeans在台北講不得？五月天阿信被迫刪文

韓國超人氣女團NewJeans今天現身台北，被不少粉絲直擊拍攝。消息很快傳開，連五月天阿信都在演唱會後發出IG限時動態和Threads，怎料立刻引來大批NewJeans的粉絲要求他刪文。

NewJeans在台北工作經過網路傳播，早已不是秘密，工作人員到處忙著拜託拍到照片的粉絲、路人刪除相關圖文。五月天阿信雖然根本沒發她們照片，只提到NewJeans在台北，也立刻遭鐵粉留言進攻，要求他刪文，保密偶像行蹤。

過去韓星來台錄影、拍攝，類似事件層出不窮。但因為藝人在公共場所活動，在沒有封街或包場的情況下，本來就容易引人關注或拍照。NewJeans粉絲忙著當糾察隊，卻忘了既然事關阿信，他發文不附圖、拼錯字事小，如今一刪文，就絕對會成為新聞焦點。 阿信的限動和脆都在粉絲要求下迅速刪除。圖／摘自IG

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