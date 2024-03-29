無聊咖啡惹是非？吳宗憲露面一口氣全說了

吳宗憲女兒吳姍儒經營的無聊咖啡日前遭黑衣人砸店，目前尚未釐清嫌犯動機。吳宗憲29日出席東森購物直播活動，不停強調：「沒事啦！這小事，台北市那天不被打砸。」他直說自己一頭霧水，該說的都已經說分明，外界無需過度關注。

無聊咖啡被砸，警告意味濃厚，不少人推測可能是仇家尋仇。但吳宗憲否認這個說法，聽到是不是得罪館長或黑道，他馬上否認：「我從來沒見過這個人（館長）耶！ 被罵才告他而已。」黑道更不用說，吳宗憲直呼：「全台灣黑道都我好朋友，不信你問李妍瑾。」

被問到債務糾紛的可能性，吳宗憲更嗤之以鼻，「演藝圈比較有錢的人就在這，我們當然也經過辛苦的時候，我就是成功表率。」他自稱經歷的事情太多，但不曾跟人有過節，否則不會來當藝人。之後他不會加強店裡或個人的人身防範，「我去哪裡永遠一個人，要找我還不簡單」。

他聽到陳沂名字反感，反問她罵那麼多人，平時為台灣做了什麼。吳宗憲認為自己就繼續用良善心情面對社會，所有事情妥善處理，至於無聊咖啡硬體損失就交給財務去傷腦筋，自己心境一片祥和。

相較之下他更在意金鐘獎，再次喊話自己得獎一定能夠服眾。「沒做什麼事店就被砸了，說不滿意我的主持風格，應該不是金鐘獎評審吧！」未來他行事風格不會改變，語帶暗諷調侃：「除非為了金鐘獎，主持一字千金之類的。」最後再次重申早就規劃想要離開藝能界。

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