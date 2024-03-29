「最美雙胞胎」依依斬10年婚 忍3個月吐心聲：離婚更好

「最美雙胞胎」的姊姊依依去年底出面承認與結婚10年的老公史丹利離婚，並透露兩人討論1年多後才決定離婚，強調雙方是和平分開。事隔多月，近日依依則罕見談起離婚後的心境。

依依昨（29）日談起離婚後的心境，表示自從宣布離婚消息後，常常會被人用小心的語氣問：「你還好嗎？」彷彿怕她受傷的樣子，對此她則公開回應：「我一定是覺得分開比留在婚姻內，對我和史丹利來說更好，我們才會決定離婚的」。

依依解釋，其實離婚這件事情早就經過長期規劃，因此並不會感到措手不及，也空開向外界喊話，希望大家別擔心她的狀況，坦言目前狀況、心境都比以前好很多，「不再內耗、不再心煩，平淡自在，快樂幸福」，讓她感覺「人生真的是很奇妙。」

事實上，依依婚內曾上節目《小明星大跟班》透露，與丈夫的生活、金錢觀念相差很大，而婚後丈夫對她的態度也一百八十度大轉變。例如婚前打電話都是隨Call隨回，而婚後有一回她買完菜下大雨，想請前夫來接她但前夫卻遲遲未接電話，沒想到返家後看到丈夫躺在床上睡覺，她當下便打電話測試，只見丈夫看到來電顯示是她，便不耐煩地將手機掛斷繼續睡覺。此外，依依還指出婚前做菜前夫都相當捧場，她還曾有一回誤將湯包煮成湯，被大讚﹕「這輩子喝過最好喝的酸辣湯」，不料婚後卻被嫌棄煮得菜像「廚餘」。

依依臉書全文如下： 最近有的人看到我，都會用很小心的語氣問我：「你還好嗎？知道前陣子你離婚了⋯」 🤣一副很怕刺傷我的樣子，很可愛☺️ 我想要說的是，我一定是覺得分開比留在婚姻內，對我和史丹利來說更好，我們才會決定離婚的， 沒有離婚可能反而過得比較不好，離婚之後一定會比沒離婚還要好的，而且這件事情因為有長期的規劃，所以不會有措手不及的狀況。 所以請大家不用擔心 想問什麼就問、沒有任何地雷，因為現在的我比離婚前的我狀況和心境好太多了⋯🥰 不再內耗、不再心煩，平淡自在 快樂幸福 人生真的是很奇妙。😋

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