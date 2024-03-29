汪小菲求婚成功 保母小楊阿姨放話：生幾個都幫忙帶
汪小菲在台灣大鬧一場後返回北京，有新聞報，他在大S家鬧半天，女友Mandy也對他有質疑，疑似感情生變。但昨（28）日汪小菲在朋友圈秀出為她戴上鑽戒的照片宣布求婚成功。對此，在台灣照顧大S家人多年的保母「小楊阿姨」也放話，不管汪小菲與Mandy生幾個小孩都會幫忙帶。
大S家的保姆楊阿姨是由汪小菲所聘請，過去她跟著大S一家人來台，近日傳出她疑似因遭大S辭退已回到北京。昨（28）日傳出汪小菲向台灣女友Mandy（小梅）求婚成功，對此小楊阿姨也放話，不管汪小菲未來跟生幾個小孩，她都會幫忙帶。
此外，小楊阿姨還大讚汪小菲是個好老闆，平時還會幫她添飯菜、帶她到各國玩，有網友看不下去出面批評小楊阿姨有如奴才，她則回說：「奴才就奴才吧，你想當奴才還當不了。我好不好我也在老闆家做了15、6年，在台灣我也做了8年！老闆對我也很好」傳聞她的年薪高達30萬人民幣（約130萬台幣），她則認為對得起雇主就好。
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