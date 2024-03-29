吳淡如不孤單！阿喜臉書遭「判刑10年」 PO辣照洩心聲
吳淡如27日才透露遭臉書禁發照片而且長達10年，昨（28）日傳出阿喜也遭臉書警告違反使用規則，因此臉書被限制功能，而受限制的時間是3542天，她則無奈喊道：「真的是不知道做了什麼事」今天她便發了一組辣照轉換心情。
阿喜昨天在IG上無奈表示，看到吳淡如的遭遇，才發現原來自己不孤單。她坦言，「真的是不知道做了什麼事，要鎖我臉書3642天，後台看起來我也沒違反規則清清白白，有沒有人知道可以怎麼做」最後她還幽默在底下留言自虧：「難道說是跳舞跳太醜？」
事隔一天，阿喜今天下午便在IG上傳照來轉換心情，還苦笑喊著：「判十年，但，該練練，該健健。」
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