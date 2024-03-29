韓韶禧又發文秒刪 嗆惠利「前任有新女友是有什麼有趣的」

韓韶禧認戀柳俊烈捲小三、換乘風波，又被指暗諷惠利，引起爭議，本以為輿論漸淡，韓韶禧曬出新照，似乎事件落幕，但29日早上韓韶禧再發長文談戀情爭議，雖秒刪但已再度引起網友熱論，特別是她提到不理解「對前任有了新女友這點有什麼有趣」，把不是以復合為目的的再相見講得像是仍有留戀部分，被外界視為是開嗆惠利。

韓韶禧今早以長文再次強調自己不是小三、沒有換承，也一一回應網友質疑她與柳俊烈早就見過面且曖昧的疑點，表示2023年11月攝影展就是她和柳俊烈第一次見面，在那之前於公於私都沒有見過面。而被指象徵是柳俊烈的「北極熊」，她解釋是2021年自己買的。

韓韶禧文中以「前輩」稱呼惠利，指惠利和柳俊烈確實是去年雙方彼此祝福後分手，「真的不是無縫接軌」，另外對於惠利提及再見面一是，她表示自己不是當事者不細評，但她肯定地表示「那不是要復合」。

韓韶禧表示為自己輕率的行為向前輩和前輩粉絲道歉，但她仍提出心中疑惑：「我不解的是，前任有新女友，這點是有什麼有趣的？為何要把不是為了復合而傳的內訊息講得好像仍有所留戀一樣？」韓韶禧表示她對這部分感到很好奇，不過無意要為當初那句話造成的惡評討道歉。

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