AOMG 才度過Meenoi 淚崩風波又爆出走潮 4大咖確定約滿不續

由嘻哈天王朴載範創立的廠牌 AOMG 驚爆出走潮！25日傳出旗下藝人李遐怡、Gray、禹元才、GooseBumps約滿不續約，AOMG 於社群發聲感謝大眾對4藝人的支持與關愛，也希望以後能為他們的新發展繼續應援。

AOMG由朴載範創立，不過已於2021年他卸下職務，公司上個月才發生藝人 Meenoi 放鳥廣告商，爆哭稱「犯了罪」的風波，公司當時回應會退回簽約金，積極與廣告商談和解，28日再傳出4藝人出走，網友關心公司狀況與其他藝人動態。

AOMG發文證實4藝人約滿不再續約。圖／截自IG

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