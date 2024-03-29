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台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

汪小菲在大S家大鬧一場後 秀鑽戒照宣布向女友Mandy求婚成功

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
汪小菲向Mandy求婚成功，還說仍愛台灣。圖／摘自IG、微博
汪小菲向Mandy求婚成功，還說仍愛台灣。圖／摘自IG、微博

汪小菲在台灣大鬧一場後返回北京，有新聞報，他在大S家鬧半天，女友Mandy也對他有質疑，疑似感情生變。但今天汪小菲在朋友圈秀出為她戴上鑽戒的照片，向大家宣布求婚成功，「我老婆來自台北，今天接受了我的求婚，我一樣愛台灣，更愛馬筱梅(Mandy)，謝謝大家祝福」。

汪小菲和Mandy透過李進良牽線認識，目前不到半年，期間他對她讚不絕口，還誇她跟小孩相處融洽，而且交往後發現她異常低調，對外從不張揚，「值得我疼，值得我愛」。不過他這兩周經歷大起大落，新聞鬧得沸沸揚揚，看來Mandy對他也不離不棄，大S也曾祝他這段戀情，能白頭到老。

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汪小菲曬出求婚婚戒。圖／摘自微博
汪小菲曬出求婚婚戒。圖／摘自微博

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