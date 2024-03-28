陳珮甄「寄還婚戒與項鍊」正式掰了作家H：一切重新來過
網紅陳珮甄與作家H（陳鴻儀）完婚一個月就爆分手，雙方與於日前證實離婚，婚變還一度鬧不合，隔空數落對方罪狀。今（28）日，陳珮甄發文表示將完成最後一件事，揮別過去，一切重新來過。
陳珮甄表示最後一件事是「寄還兩只婚戒與項鍊」，然後網購新戒指送給自己。她坦言有時候就是需要一些儀式感，提醒自己向過去說掰掰，一切都重新來過。
陳珮甄臉書發文：
最後一件事，是寄還兩只婚戒與項鍊。
然後，開電腦上網逛網站，
丟一堆新的戒指進購物車，送給自己😆
有時，就是需要一點儀式感，
不必是什麼大不了的作法，
像是要提醒自己。
過去的事情都已經過去，掰掰；
一切都重新來過吧，這樣。
我決定發狠買一堆各式各樣的🤣🤣🤣
以後大家每次看到我，
手上的戒指都會長得不一樣喔
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