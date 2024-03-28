驚！香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲
香港90年代玉女歌手黎明詩今（28） 日驚傳癌症病逝，享年58歲。黎明詩1965年出生於演藝世家，她的父親是香港粵劇演員黎家寶，弟弟是香港商業電台節目主持人黎榮業。她的離世讓粉絲傷心不已。
黎明詩出生於香港，1歲時跟著母親移民英國，4歲時回香港生活，黎明詩自小跟父親學習過粵劇北派基本功，初中前往英國讀書。黎明詩曾與妹妹一同參選英國華裔小姐，分別獲得冠軍及亞軍，其後舉家移民回香港。曾在電影「霸王花」及「代客泊車」演出。
她曾於2017年參加電視節目「流行經典50年」錄影，相隔23年再次獻唱，2019年跟群星胡渭康、林利、文佩玲、何婉盈、莫鎮賢、陸家俊、黎明詩及黃翊舉行「我們的主打歌演唱會」。
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