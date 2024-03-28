離婚官司慘敗！福原愛被問「再婚計畫」全說了

台灣桌球好手江宏傑和前妻福原愛的跨國官司，終於在本月15日達成大和解。近日福原愛接受中國大陸媒體訪問，被問是否會再婚，她則鬆口透露自己的想法。

福原愛近日接受「東方衛視」駐日記者採訪時，先是拿出她的畫作來分享，表示自己從小就喜歡畫畫，更希望往後的生活也能像這幅畫一樣寬闊。

訪問中，記者還問道她是否會害怕再接受來一次婚姻？福原愛則回說：「我嗎？再一次婚姻，看緣份吧！我覺得這個東西，誰也說不准」然後尷尬地笑著；她認為，人生會發生什麼事情都很難說，「所以不管是什麼事情，不要定得那麼死」。

福原愛近日接受大陸媒體專訪。 圖/摘自小紅書

福原愛近日接受大陸媒體專訪。 圖/摘自小紅書

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