溫碧霞拍照釀意外 「火燒頭髮」：我差點毀容
57歲的港星溫碧霞當年在電視劇「封神榜」飾演妲己一角，還被封為最美妲己。近日她出席活動拍照時，頭髮不慎遭到一旁的蠟燭燒傷，助理機警處理，如今想起來她忍不住嚇喊：「我差點毀容。」
溫碧霞本月22日出席活動，事後她還與陳淑芬合影，也在現場拍了一系列美照，不料卻發生意外。據《香港01》報導，她回憶起當時的情況，表示拍照地點背後檯桌上正放著蠟燭，而她拍照時不小心上半身往檯桌靠近，「頭髮就這樣被點著了」。起先她還沒注意到頭髮起火，所幸助理反應機伶迅速滅火，「不然我可能會毀容」。而她也坦言頭髮受到損傷，需進行修復。
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