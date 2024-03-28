和爸爸相差近50歲 蕭景鴻吐遺憾：父子來不及多說點話

「阿弟」蕭景鴻近來在台視「追分成功」中消失好一陣子，觀眾紛紛敲碗期待他回歸，終於帶著貴公子身分華麗現身，飾演的「曾成功」身世之謎終於揭曉，原來是由林在培飾演的「金董」從小領養。

「金董」劇中心狠手辣，挑撥柯叔元與伊正兩人多年兄弟情誼，多次試圖對柯叔元復仇未果。不過面對養子卻很心疼，不捨他在外打拚辛苦，希望能把他接回家照顧。蕭景鴻透露和林在培是第一次合作，對於有這樣的演出機會非常開心，認為林在培是一位風趣的長輩，並把對方視作自己的爸爸。

蕭景鴻表示，戲外和自己的父親相差近50歲，年齡差異加上本身個性溫吞，父子從小就很少說話，而今父親已不在人世，每當有父子戲時，都希望藉由戲劇表演，填補過往的缺憾，蕭景鴻有感而發表示：「年紀小的時候，覺得跟爸爸有代溝，現在很渴望能夠爸爸相處，希望有一種兄弟、麻吉的感覺，能夠把自己以前沒做到的事情彌補起來。」

林在培說起「兒子」是讚不絕口：「他很紅呀！很多作品，我常看到他演戲，都很不錯。現在這一批年輕小朋友都比之前那批敬業，有規矩會尊重長輩。」林在培也很樂於分享，拍攝時經常將多年經驗傳授給年輕演員，當聽到蕭景鴻的感性告白，他頗為感動，表示：「我們都很真誠交往，就是當自己兒子一樣講話，就是個大家庭。」

蕭景鴻之前一直在為了Energy 7月底的演唱會做準備，最近勤於練舞、拍專輯封面、MV、廣告等前置作業，再加上拍戲，蕭景鴻苦笑表示這陣子真的滿累的，一天大概睡不到6小時，不過再忙再累，還是會跟老婆一起送小孩上學，他貼心表示：「畢竟也不能讓老婆這麼辛苦。送完小孩回程就順便約會一下。」

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