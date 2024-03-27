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雅凜上個月才預告出專輯 爆輕生後男友呼籲「懷有惡意者」自制

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
雅凜。圖／截自IG／areum0ju
雅凜。圖／截自IG／areum0ju

前T-ara成員雅凜驚爆試圖輕生緊急送醫，無生命危險但仍無意識。

她與前夫正在打離婚官司，早前控訴前夫長期家暴、孩子被虐待，男方駭人行徑讓人震驚。

消息曝光後外界關心，雅凜現任男友徐東勛透過社群感謝外界關心，但也呼籲大家不要進行不必要的聯繫，更要部份懷有惡意的人仍夠自制。

雅凜2012年以第8名成員身分加入T-ara，2014年合約到期後不再續約，3年後她簽入新公司，成為 DWN Entertainment 旗下藝人，還參加了選秀節目「THE UNIT」，但演藝事業未有起色。

2019年雅凜透過社群自曝婚訊，並陸續生下2子，2022年參加綜藝節目《結婚與離婚之間》呈現夫妻生活，當時就出現離婚、雅凜痛哭模樣，引人擔憂，並在2023年年底宣布離婚。

而她近期才分享唱歌影片，上個月還預告即將推出個人專輯，讓網友期待並恭喜她，然今卻爆出她試圖輕生，讓人震驚。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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雅凜。圖／截自IG／areum0ju
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