黑到像木炭！吳速玲「臉腿差8色階」 藍心湄看傻眼

2022年11月曹格與吳速玲宣告離婚，結束14年的婚姻關係，如今恢單的吳速玲也常帶著孩子們往大自然跑，近日她上藍心湄節目，曝光自己的美腿，對比臉上的顏色竟差了好幾個色階，嚇壞在場來賓。

照片中，只見吳速玲拉開自己的裙子與藍心湄的大腿相併，只見吳速玲的腿整個是「木炭黑」，而她自己的臉與四肢也差了8個色階。對此，她則表示外出曬太陽時怕臉上長班，所以才會在臉上擦防曬，「下禮拜又要帶小孩去渡假曬太陽了，這次我可能會注意一點，開心曬太陽還是要補防曬助曬跟翻身，翻身很重要，這次就是聊天太忘我～忘記翻身」，而她也曝光自己手被曬到脫皮的照片，網友忍不住直呼：「感覺好痛」。

照片一出，網友們紛紛驚呼：「真的好黑，哈哈」、「之前妳說曬黑還看不出來 現在一比較，真的很黑」、「只能乳液拼命擦了！但還是黑的很好看！」、「還是超美的」，而藍心湄則虧說：「妳是我最愛吃的焦糖吉拿棒,我是泡了漂白劑的免洗筷」。

吳速玲近日曝光曬黑的身體。 圖/摘自吳速玲臉書

吳速玲近日曝光曬黑的身體。 圖/摘自吳速玲臉書

商品推薦