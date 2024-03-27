孟耿如懷二胎未滿3個月不能說？狂被恭喜「滿開心的」

孟耿如被傳懷二胎，先是透過經紀人否認後，她本人也在臉書上發文澄清：「今天的烏龍事件，我真的沒有壞孕！絕對不是沒滿3個月不說唷，是此時此刻真的沒有懷孕！當然莫名收到大家的祝福，我真的很開心，沾沾新聞的喜氣也很不錯，滿開心的，如果有好消息一定會跟大家分享。」

孟耿如也分享近況：「現在就是專注的做好演員的角色，還有身心靈品牌的經營，沈浸在書籍和水晶和香氛的世界。再次謝謝大家的祝福，現在真的沒有懷孕唷，如果小腹微凸那絕對是吃太飽。」並分享女兒黃玉米的可愛影片，看來玉米暫時也還沒有要當姊姊，繼續獨享爸媽的愛。

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