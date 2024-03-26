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「3體」 攻下全球收視榜首 「文革戲」嚇到昔日受難者

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
「3體」劇情涉及文革，引發全球熱議。圖／Netflix提供
「3體」劇情涉及文革，引發全球熱議。圖／Netflix提供

Netflix最新科幻影集「3體」改編自同名經典小說，找來「冰與火之歌」製作人大衛班紐夫、D.B.魏斯共同打造，並由「七月與安生」曾國祥執導首2集，全劇充滿眾多天馬行空的盛大場面，甫一上檔就引發熱烈討論，更一舉掄下Netflix首播周冠軍，就連女主角之一艾莎岡薩雷都公開向觀眾致謝，「你們超棒的」。

「3體」故事極為燒腦，又因為重現「文化大革命」引發網友激烈討論。影集以雙主線並行，一邊是一群從牛津大學畢業的科學家們，因為一場告別式再度相聚，卻突然發現自己將面臨人類史上最嚴峻的威脅；另一邊則回溯到1960年代，講述當時的大陸正面臨「文化大革命」，一名遭受迫害的女科學家葉文潔發現能與外星人對話，而2段看似不相關的故事竟有驚人的連結，精彩劇情引起網友熱烈討論，就連幕後團隊都表示「3體」至少得拍4季，「希望迴響越來越好，這樣Netflix就可以讓我們續拍」。

打從一開始，製片團隊便計畫一定要打造忠於原味的史詩場面，導演曾國祥為了重現60年代，研究過無數文本，開場戲的文化大革命批鬥聚會，就在倫敦搭景，並找來超過500名臨時演員，展現當代最殘忍的慘況，製片人之一吳亞歷山大的母親曾經歷文革，更說看了這段戲之後全身發抖，「那是真的，真的發生過的事」，曾國祥先前接受港媒訪問，僅謙虛表示會持續拍出好戲，對於外界常提及他是香港大明星曾志偉的兒子，他也不會介意，「我做這份工作，可以與我爸的距離更近」。

「3體」的幕後團隊幾乎是「冰與火之歌」班底，並找來該劇班底連恩康寧漢、強納森普萊斯演出，而曾演過「玩命關頭：特別行動」的性感女星艾莎岡薩雷，在「3體」徹底轉型，演出一名知性聰明的女博士，讓她開心直呼「這是我人生的轉捩點」，並期許接下來能開出更多佳績。

「玩命關頭：特別行動」性感女星艾莎岡薩雷在「3體」全身包緊緊演出女博士。圖／Netflix提供
「玩命關頭：特別行動」性感女星艾莎岡薩雷在「3體」全身包緊緊演出女博士。圖／Netflix提供
「3體」講述一群曾為大學同窗的科學家們將面臨一場外星浩劫。圖／Netflix提供
「3體」講述一群曾為大學同窗的科學家們將面臨一場外星浩劫。圖／Netflix提供
艾莎岡薩雷狂賀「3體」登上全球Netflix首播周冠軍。圖／摘自IG
艾莎岡薩雷狂賀「3體」登上全球Netflix首播周冠軍。圖／摘自IG
「玩命關頭：特別行動」性感女星艾莎岡薩雷在「3體」全身包緊緊演出女博士。圖／摘自IG
「玩命關頭：特別行動」性感女星艾莎岡薩雷在「3體」全身包緊緊演出女博士。圖／摘自IG
曾國祥執導「3體」首2集，該劇是他執導生涯以來成本最高的影劇。圖／Netflix提供
曾國祥執導「3體」首2集，該劇是他執導生涯以來成本最高的影劇。圖／Netflix提供
Netflix影集「3體」擁有壯觀的科幻大場面。圖／Netflix提供
Netflix影集「3體」擁有壯觀的科幻大場面。圖／Netflix提供
「3體」劇情涉及文革，引發全球熱議。圖／Netflix提供
「3體」劇情涉及文革，引發全球熱議。圖／Netflix提供
「3體」劇情涉及文革，引發全球熱議。圖／Netflix提供
「3體」劇情涉及文革，引發全球熱議。圖／Netflix提供

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