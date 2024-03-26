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女星騎車「安全帽滿滿屍體」 驚悚照曝光網嚇傻

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李懿平時熱愛騎車。 圖/摘自臉書
李懿平時熱愛騎車。 圖/摘自臉書

李懿活潑外向的個性深受粉絲喜歡，也是許多綜藝節目的常客，平時熱愛騎車的她，近來騎著車卻透露安全帽撞上生物，整個安全帽與上衣滿是屍體。

李懿近日分享騎車抵達口湖休息站的帥氣照片，照片中她頭戴安全帽，上半身穿著帥氣黑色外套，只見她的上半身與安全帽全是蚊子的屍體，讓她忍不住拍下這驚悚畫面喊道：「一大早蚊子會不會太多！！！」而她昨（25）日則趁著空檔將摩托車清洗一番，還笑稱：「下一站是買安全帽？」

照片一出，引來大批網友留言：「哇！！！妳吃太多肉了啦」、「人體捕蚊燈」、「會不會太多了」、「騎西濱的日常」、「好想看你打開鏡片 騎喔」、「天啊！蚊子殺手，哈哈」、「嚇瘋欸」。

李懿平時熱愛騎車。 圖/摘自臉書
李懿平時熱愛騎車。 圖/摘自臉書

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