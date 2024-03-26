Joeman東京房子恐「土地液化！」 日作家：若有地震海嘯風險高
百萬網紅Joeman（九妹）日前透露在日本東京買下3層樓透天新房，不只離晴空塔相當近，且房價僅約新台幣1500萬元，他並建議「買不起新北、就來買東京」，引發不少網友熱議。對此，日本女作家新井一二三則指出，該地段的房子恐怕抵擋不了天災的侵襲！
近日《天下雜誌》獨立評論專欄以「去日本買房好便宜？日本人透露東京房地產不願承認的真相」為題，提到Joeman所購買的房產並非高檔物件。日本女作家新井一二三透露，Joeman新房所在地從江戶時代一直是工商階級人士住的「下町」，很早以前是河中沙洲而後來填埋造地，若往後有大地震，恐怕會發生土地液化的現象，而遭受海嘯災害的風險非常高。
據悉，Joeman先前曾以「爆賠150萬？日本房地產的持有成本分析！能不能貸款、要怎麼買？」為標題發文，解釋會買下這間房子的原因，起初規劃房子會讓親友來日本時有地方住，也想買個可以當「民宿」的物件。此外，他也坦承當初在日本買房「有衝動性消費的因素存在」，最大的一個原因是房子頂樓可以看到「晴空塔」，且該區的房價也是相對平價，加上這間一戶建又是全新的，便決定購入。
更多推薦
▪「周處除三害」遭指抄襲 李烈、導演發3點聲明控：誣控
▪粉紅超跑急行50公里 「最帥乩童」黃新皓發8萬份福食
▪路人撿到藍正龍皮夾 本人臉書被湧入回應了！
▪又是手滑！迪士尼玉女誤傳露點爆乳照 火刪遭備份
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言