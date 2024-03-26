Joeman東京房子恐「土地液化！」 日作家：若有地震海嘯風險高

百萬網紅Joeman（九妹）日前透露在日本東京買下3層樓透天新房，不只離晴空塔相當近，且房價僅約新台幣1500萬元，他並建議「買不起新北、就來買東京」，引發不少網友熱議。對此，日本女作家新井一二三則指出，該地段的房子恐怕抵擋不了天災的侵襲！

近日《天下雜誌》獨立評論專欄以「去日本買房好便宜？日本人透露東京房地產不願承認的真相」為題，提到Joeman所購買的房產並非高檔物件。日本女作家新井一二三透露，Joeman新房所在地從江戶時代一直是工商階級人士住的「下町」，很早以前是河中沙洲而後來填埋造地，若往後有大地震，恐怕會發生土地液化的現象，而遭受海嘯災害的風險非常高。

據悉，Joeman先前曾以「爆賠150萬？日本房地產的持有成本分析！能不能貸款、要怎麼買？」為標題發文，解釋會買下這間房子的原因，起初規劃房子會讓親友來日本時有地方住，也想買個可以當「民宿」的物件。此外，他也坦承當初在日本買房「有衝動性消費的因素存在」，最大的一個原因是房子頂樓可以看到「晴空塔」，且該區的房價也是相對平價，加上這間一戶建又是全新的，便決定購入。

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