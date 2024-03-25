曾格爾駁不倫戀！正宮「手握證據」轟：用女體獲得資金

女子曾格爾以「攀登14座8000公尺高山」計畫募資，卻與富商陳坤保到三二行館，陳妻岳啟儒控配偶權遭侵犯，求償200萬元，一審判曾女賠30萬，曾格爾不服提出上訴。近日曾格爾突然邀請媒體表示要說明官司問題，不料到場卻是代言活動，這也讓富商正宮岳啟儒忍不住痛批：「請不要去睡別人換錢」。

曾格爾日前召開記者會稱要說明官司，不料媒體們到現場才發現原來是代言床墊的活動，更要媒體們關注她登山方面的成就，但被問到官司問題，她則不願正面回應，僅回刑事方面「偵查不公開」。她當天強調，「我們已經有回應過了，其實公開都是審理公開的，所以剛回應的在反映上，如果媒體朋友有來，都會知道非常詳細，已經說過的事情我們就不再贅述。」

對此，岳啟儒昨（24）日則在臉書發文爆料，表示手中握有證據，「她手中的證據顯示，曾格爾曾經說過非常多次爬完14座8000以上的山，就可以變紅，紅了就可以跟品牌開高價當網紅賺錢；而且為了拿許可證，不斷的找政治人物幫忙，在藍綠間遊走，還說為了進中國大陸爬山，可以不拿國旗登頂」。

岳啟儒表示，許多人為了想紅不擇手段募款，「甚至用女體交換贊助獲得資金，花別人的錢成就自己，到底我們的土地獲得了什麼？更不用說連國外媒體都曾經說她登山造假，沒有真的登頂，甚至被取消登頂紀錄，這到底是為國爭光？還是丟台灣的臉？」更斥責若真有本事就用自己的錢去爬山，「真的想當女性之光，請不要去睡別人換錢（雖然這個行為代言床墊好適合）」。

岳啟儒更忍不住酸說，若對方登山是為了讓台灣被看見，「那就記得登頂時一定要舉中華民國國旗（如果真的有登頂的話），而且不要再P圖喔！為了證明沒造假，不如在攀登時就全程把國旗插在背包上，真的讓台灣被看見」，並提醒對方要記得開直播才能「眼見為憑」。

岳啟儒出面轟曾格爾。 圖／摘自臉書

岳啟儒出面轟曾格爾。 圖／摘自臉書

岳啟儒出面轟曾格爾。 圖／摘自臉書

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