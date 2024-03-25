51歲陳慧琳現在長這樣 秀逆天身材淚訴「前任」
香港歌手陳慧琳(Kelly)剛出道就被稱為是「香港最後一位天后」，1999年唱紅許多電音歌曲，紅遍大街小巷，與鄭中基合唱的「製造浪漫」至今仍是K歌金曲。除了歌唱、演戲，型像一向百變前衛的她，也作為潮流指標；如今51歲的她樣貌、實力依舊，在23日晚間的演唱會更穿著「戰衣」，更展現傲人身材。
陳慧琳近期推出第二首國語新歌「謝謝你陪我那麼久」，呈現出在感情世界𥚃失去了才懂得珍惜的道理，充滿對前任的心情，儘管現在充滿懊悔、內疚，到最後也只能説聲謝謝。其實陳慧琳出道30年，縱使與多位男神合作，堪稱「男神收割器」，但她卻毫不動心，近乎零緋聞，專情的她與初戀男友相愛超過30年，兩人育有2子。
家庭美滿，她的事業也未停歇，23日的「陳慧琳Season 2世界巡迴演唱會」上海站，她換上演唱會中從未曝光的戰衣，身穿黑色喱士長袖上衣，唱著新歌，突然感觸起來，忍不住默默流淚，她表示：「隔了19年，再見到遠道而來，專程飛到上海支持我的歌迷，忍不住好感動！」
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