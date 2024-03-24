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老東家哀痛證實！60歲資深歌手鄭華娟驚傳離世 親妹2年前才車禍驟逝

聯合報／ 記者許晉榮／即時報導
台灣資深歌手鄭華娟驚傳過世。本報資料照片
台灣資深歌手鄭華娟驚傳過世。本報資料照片

1986年曾以「紅酒」作品在歌壇初試啼聲的資深歌手鄭華娟驚傳離世，享壽60歲。她因1993年遠嫁德國，幾乎淡出台灣演藝圈，目前後事交由先生Michael等親友處理，昔日老東家滾石唱片稍早也證實噩耗，表示「我們摯愛的如同家人的朋友華娟，在3月21日早上離開了這個她一直真心擁抱、熱愛的世界。」

唱作俱佳的鄭華娟，過去作品不少，除了「紅酒」外，也出過專輯「旅途與歲月的紀念品」、「鄭華娟的招牌歌：創作精華輯」；此外她過去也曾幫張惠妹、梁詠琪、林慧萍及陶晶瑩等多位女歌手打造不少夯歌，即使遠嫁德國，仍時常透過創作來分享和老公的在德國生活的點點滴滴。

鄭華娟驚傳離世，她的妹妹2022年10月清晨因騎YouBike，遭違規左轉的中型巴士撞上，送醫後不治，士林地院依過失致死罪，判肇事司機有期徒刑1年10月，去年人在德國的鄭華娟，第一時間獲悉判決結果，悲痛替妹妹打抱不平，如今她驟然離世，也讓眾多粉絲相當震驚。

而滾石唱片稍早也表示，「我們遵從華娟家人，她的先生Michael和大哥的同意，沈重的發佈了這個消息。華娟的後事目前已有德國的親友在細心的處理。天主會有最好的安排，願主保佑。」

台灣資深歌手鄭華娟驚傳過世。本報資料照片
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