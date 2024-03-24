女星為愛女槓上小S「不熙娣」 製作人回應了

女星蔡沐妍（Lydia）日前帶女兒上東森「小姐不熙娣」，女兒在節目中表演拉大提琴，節目播出後，她坦言當天小S的提問讓她感受不佳，更表示「再也不會有以後」，似乎是間接放話不會再上節目，而「不熙娣」製作人B2(陳彥銘)也對此回應了。

B2表示，當天內容是鼓勵小朋友，「表演完，我們的出發點是問媽媽，為何想讓孩子學這個才藝？我們在錄影過程也很認真注意孩子的情況，問小孩的心情，我們沒在過程中讓小孩不舒服，不知道是不是媽媽覺得上節目後，孩子表現不好？錄影過程中，不管孩子怎樣，都是給予鼓勵。」

B2也表示，過程中並沒有要求小孩必須要表現得非常好，也是看孩子表演的狀態去向媽媽提問，「我們都會跟小孩說表演很好，只是會反問媽媽我們想提的問題」，對蔡沐妍的怒氣感到不解。

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