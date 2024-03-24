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女星為愛女槓上小S「不熙娣」 製作人回應了

女兒拉大提琴小S直問「這是可以表演嗎？」 女星怒發文開槓：沒以後了

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
蔡沐妍。 圖／擷自臉書
蔡沐妍。 圖／擷自臉書

蔡沐妍日前帶著女兒上「小姐不熙娣」展現大提琴才藝，不過女兒的表演讓主持小S忍不住直言「這段是可以表演的嗎？」節目播出後，蔡沐妍在臉書發文當下有生氣，但只能自我調侃繼續錄下去。

蔡沐妍發文坦言「其實在錄影完當天我就知道大概會是什麼樣子的呈現了。是我自己太久沒有參與節目錄製，可能大意忘了，才會帶著女兒傻傻的去分享」如今她已經氣完，節目她不是會看的，對於節目中有意帶方向的問孩子問題，更揭當下若翻臉不順著自我調侃，恐怕也錄得尷尬錄不下去。

蔡沐妍女兒在節目中表演拉大提琴，不過演出音調出現走音的情況，表演結束後小S問「這段是可以表演的嗎？」畢竟有很多人看電視、或是網路上看會一頭霧水，蔡沐妍則坦言跟在家裡拉的差不多，也為女兒緩頰，一開始是自己想學，所以就讓女兒一起學，女兒練習時出現走音、旋律錯誤她會指出，直到她自己拉過以後，發覺真的很難，從此再也不強求。

蔡沐妍也強調「我讓孩子們學才藝，現階段為的從來就不是可以表演給誰看，或是可以比賽有什麼成績。對我們來說更重要的是，可以在課業壓力不大的階段，接觸各種可能，然後學習過程中體驗到挫折與克服挫折的百百種方式，最後也許可以享受突破困境後的自我肯定。」

蔡沐妍也透露會帶女兒上節目的原由，「這次主要是姐姐（姊姊）覺得我的工作好像很有趣，有了機會問他要不要一起上電視，她非常想參與，我才答應的。以後我會記得提醒自己電視節目的性質，是說也不會有以後了。」

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