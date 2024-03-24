真的要告！夏克立證實已委託律師提告郎祖筠誹謗
黃嘉千、夏克立2022年宣布結束16年異國婚姻，但兩人之間離婚官司仍在進行，夏克立被指控家暴，雖然他否認，但黃嘉千的好友郎祖筠、竇智孔都力挺女方，而夏克立也揚言要提告，事後郎祖筠更表示「有看到我害怕嗎？」如今夏克立也透露已請律師提告誹謗。
郎祖筠之前曾表示目前為止尚未接到任何提告信函，並直言「有看到我害怕嗎？我又沒有說什麼，也沒做錯什麼事」、「我並沒有幫誰講話，關我什麼事情，但你們就很愛問我，而且我其實也沒說什麼，因為我又不能違背法官。」夏克立在接受「三立新聞網」訪問時吐露，已經請律師弄提告的事，並給律師授權書，要提告誹謗。
更多推薦
▪金秀賢親密照遭外流！貼臉金賽綸成戀情鐵證
▪汪小菲鬧劇「它」成苦主 呂秋遠直指選在台灣撒野1原因
▪戰勝福原愛後首露面！江宏傑開心「一切都結束了」
▪過去都是「惡女」 布蘭妮看琳賽蘿涵成功翻身超不爽？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言