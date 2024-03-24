真的要告！夏克立證實已委託律師提告郎祖筠誹謗

黃嘉千、夏克立2022年宣布結束16年異國婚姻，但兩人之間離婚官司仍在進行，夏克立被指控家暴，雖然他否認，但黃嘉千的好友郎祖筠、竇智孔都力挺女方，而夏克立也揚言要提告，事後郎祖筠更表示「有看到我害怕嗎？」如今夏克立也透露已請律師提告誹謗。

郎祖筠之前曾表示目前為止尚未接到任何提告信函，並直言「有看到我害怕嗎？我又沒有說什麼，也沒做錯什麼事」、「我並沒有幫誰講話，關我什麼事情，但你們就很愛問我，而且我其實也沒說什麼，因為我又不能違背法官。」夏克立在接受「三立新聞網」訪問時吐露，已經請律師弄提告的事，並給律師授權書，要提告誹謗。

郎祖筠。 圖／聯合報系資料照

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