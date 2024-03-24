曾一天創2千萬業績！張蘭直播被封 汪小菲疑遭「屏蔽」

汪小菲與大S近日又開戰，張蘭當然繼續在直播間蹭熱度帶貨，不過如今網友發現張蘭的抖音直播被封，而且汪小菲的名字沒有出現在熱搜，疑似被封殺。

汪小菲與大S這對已離婚的夫妻，近日又掀起大戰，過去每次都能登上大陸的熱搜榜，但近來網友發現汪小菲的名字已從熱搜榜消失，而張蘭平時都在抖音直播帶貨，如今網友發現她的抖音直播被封了，而張蘭方面也立即轉換到其他平台直播，有網友留言指出「直播間的確被封了」、「被黑粉舉報了」。

過去張蘭的直播間也曾被官方封鎖過，當時她也透露因為沒有遵守平台的規章制度，「有些功能功效不能誇大，說錯話就應該罰」而張蘭平時直播的業績有多少，過去有網友曾經貼出一張截圖，可以見到當時帶貨一天的收益就超過525萬人民幣（約2300多萬台幣）。

商品推薦