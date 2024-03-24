與金賽綸貼臉照曝光 金秀賢經紀公司急發聲「否認戀愛傳聞」
金秀賢的新劇「淚之女王」正在熱播，23日晚間才剛播完第5集，女星金賽綸凌晨卻突在IG限動貼出兩人貼臉的親密合照，雖然照片秒刪，但早已被網友截圖在網上瘋傳，兩人的熱戀傳聞隨即爆開，對此，金秀賢的經紀公司做出回應。
據韓媒「OSEN」報導，與金秀賢及金賽綸熟識的人士指出，金賽綸IG限動的照片，不是最近拍的，兩人現在也不是戀愛關係，而金秀賢的經紀公司則回應，戀愛傳聞是毫無根據，照片應該是過去同屬一間經紀公司時拍攝的，對於金賽綸這種行為的意圖完全不清楚。
童星出身的金賽綸，前年底因為酒駕而被封殺，斷送演藝事業，不過2020年她曾是金秀賢經紀公司旗下的一員，因此遭外界懷疑是想蹭熱度，或是嫉妒金秀賢的吻戲而上傳了貼臉照。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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