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王陽明「下海搏命」不敢講！認了瞞著蔡詩芸

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
王陽明熱愛大海。記者沈昱嘉／攝影
王陽明熱愛大海。記者沈昱嘉／攝影

王陽明和製作人李景白今天出席紀錄片「沈睡的水下巨人」記者會，王陽明坦言因為怕家人擔心拍攝風險，當錄影真的面臨生死關頭時，他完全不敢告訴老婆。

水下拍攝深受氣候、海浪、洋流和能見度等因素影響，李景白在記者會上談及挑選王陽明作為節目主持人的原因，「必須要熱愛海洋、敢冒險、心理素質強，而且他還得天獨厚可以免手平壓，非常適合。」

王陽明雖然做足充分準備，但聊到一次在澎湖拍攝的驚險當下，他還是心有餘悸。「那次水下的海流很強，潛導也漂走，其實我自己有點害怕有點慌，但我告訴自己要冷靜，最後白叔判斷，決定放棄那一趟的拍攝」。

王陽明在拍攝過程中共遇到3次危機，為了不讓太太擔心，他都沒特別多提。其實他和蔡詩芸都熱愛海洋，當年度蜜月就是去潛水看大白鯊。蔡詩芸經過多次溝通後決定支持王陽明的決定，也曾帶著女兒到現場探班。最近蔡詩芸在長沙錄影，王陽明也透露準備去探班，「尤其她生日快到了」。

日前王陽明因為公司車庫被亂停車憤而報警，他的團隊目前已經和車主聯絡上，得知對方狀況後，王陽明語帶同情表示有些難過，沒有打算提告，相關細節為了保護當事人他不便多說，希望風波就此落幕。「沈睡的水下巨人」每周日晚間九點，於公視頻道播出，公視+、LINE TV同步上架 。

王陽明和李景白盼用紀錄片為海洋盡一份心力。記者沈昱嘉／攝影
王陽明和李景白盼用紀錄片為海洋盡一份心力。記者沈昱嘉／攝影

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